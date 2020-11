Une impressionnante cascade d'étoiles photographiée par le télescope Hubble

Hubble, le télescope spatial de la Nasa et de l'Agence spatiale européenne, a dévoilé il y a peu une photo impressionnante.

Cette «cascade d'étoiles» est en fait une galaxie : un amas d'étoiles, de poussières et de gaz dont la cohésion est assurée par la gravitation. Elle porte le nom de UGCA 193 et appartient à la constellation du Sextant.

La brume bleue qui l'entoure, et qui lui donne cet aspect si particulier, est due à la chaleur des étoiles.

Plus les étoiles sont chaudes, et plus elles apparaissent bleues. Au contraire, les étoiles froides semblent rouges.

Dans le cas de UGCA 193, certaines étoiles peuvent être «jusqu'à six fois plus chaudes que notre Soleil», indique la Nasa.