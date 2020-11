Pourquoi l'Univers devient-il de plus en plus chaud ?

Selon des scientifiques, la température moyenne du gaz dans l'Univers a augmenté de plus de 10 fois en 10 milliards d'années. Elle est estimée aujourd'hui à 2 millions de kelvins.

Ce réchauffement est expliqué dans une étude parue dans The Astrophysical Journal, et présentée le 10 novembre par l'université d'Etat de l'Ohio.

La thèse des auteurs est la suivante. Si l'Univers est de plus en plus chaud, c'est à cause de l'effondrement gravitationnel de la structure cosmique.

DES EFFONDREMENTS GRAVITATIONNELS SUCCESSIFS

Croncrètement : l'Univers est composé de divers éléments, comme les étoiles, les galaxies, amas de galaxies etc, qu'on appelle structures. Ces structures sont imbriquées les unes dans les autres et sont en perpétuelle évolution. Par exemple, une étoile naît, meurt, et peut engendrer un trou noir ou encore une naine blanche.

Beaucoup de ces évolutions sont dues à un effondrement gravitationnel. Les objets célestes sont en effet soumis à plusieurs forces, telles que l'attraction ou la pression. Lorsque ces forces ne peuvent plus se compenser, l'équilibre est rompu et l'objet "s'effondre" sur lui-même. Un effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz peut ainsi donner naissance à une étoile.

D'après l'étude, ce sont ces effondrements qui provoquent le réchauffement de l'Univers. «Au fur et à mesure que l'Univers évolue, la gravité attire la matière noire et le gaz de l'espace dans des galaxies et des amas de galaxies. La traînée est violente, si violente que de plus en plus de gaz sont électrocutés et chauffés», explique Yi-Kuan Chiang, l'un des auteurs, dans un communiqué.

Un phénomène naturel

Il s'agit donc d'un processus tout à fait naturel. Aucun lien n'est à faire avec le réchauffement climatique : les scientifiques rappellent que les deux phénomènes ne sont pas corrélés, et que l'échelle de l'Univers ne peut pas être comparée à celle de la Terre.

Pour parvenir à ces conclusions, les auteurs se sont appuyés sur les données de l'observatoire spatial Planck et du Sloan Digital Sky Survey. Ils ont comparé la température des gaz plus éloignés de notre planète (donc plus anciens) à celle des gaz plus proches (donc plus récents). Cette comparaison leur a permis d'établir un réchauffement de l'Univers sur 10 milliards d'années.

Leurs travaux s'inscrivent également dans le prolongement de ceux de James Peebles, prix Nobel de physique en 2019.