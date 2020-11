Quand le pape «like» une photo hot sur Instagram

C'est un petit «like» qui en a surpris plus d'un. Le pape François, ou plus plausiblement un membre de son équipe, aurait aimé une photo osée d'une modèle brésilienne sur le réseau social Instagram. Ce qui, bien sûr, n'a pas manqué de faire réagir la toile.

«Au moins, j'irai au paradis !», a réagi, non sans malice, Natalia Garibotto, influenceuse et mannequin aux 2,2 millions d'abonnés, après avoir constaté cette marque de soutien surprenante supposément venue directement du Vatican.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

Une vidéo, publiée sur les réseaux sociaux le 13 novembre dernier, montre en effet l'une de ses photos, mise en ligne le mois dernier, «likée» par un certain «Franciscus», qui n'est autre que le prénom et nom du compte du pape sur Instagram.

Le cliché en question montre ainsi Natalia Garibotto, ex-petite amie du basketteur australo-américain Kyrie Irving, habillée façon «American school girl», face à une rangée de casiers de lycée, porte-jarretelle blanc apparent et séant à l'air.

Sans surprise, la sulfureuse image et l'histoire papale qui lui est associée ont aussitôt engendré des milliers de commentaires, en grande majorité amusés, et souvent insolites eux aussi. «Grâce à Dieu, je t'ai découvert grâce au pape», s'exclame, par exemple, un certain Gabriel.

La piste d'une erreur humaine

De son côté, Natalia Garibotto n'a pas semblé être décontenancée outre mesure par cette histoire, puisque la jeune femme de 27 ans l'a avant tout utilisée comme un formidable outil promotionnel pour inviter les curieux à se rendre sur son site internet, où elle publie de nombreux autres clichés.

Naturellement, il est peu probable que le pape François soit personnellement à l'initiative de ce like. Bien que présent sur les réseaux sociaux, ses comptes sont en effet gérés par toute une équipe internationale de community managers. En d'autres termes, il semble plus vraisemblable que ce soit un membre de son staff qui ait confondu son propre compte personnel avec son outil de travail.

Il n'en reste pas moins que François s'est toujours montré très libre sur tous les sujets, sexualité comprise. «La sexualité et le sexe ne sont pas un tabou, mais un don de Dieu», avait-il d'ailleurs un jour déclaré. Mais ce don «comporte deux aspects : aimer et engendrer la vie», avait-il pris le soin de souligner.