Jean-Claude Van Damme partage une rare photo de sa fille, les internautes sont charmés

L'acteur Jean-Claude Van Damme, habituellement discret concernant ses enfants, a partagé une photo de sa fille Bianca Bree sur Instagram.

«Bianca, princesse de la famille Van Damme, je t'aime et j'espère que tu t'entraînes toujours aussi dur ! Ta mère, tes frères et moi sommes fiers de toi. Avec amour, papa», a écrit l'ex-bodybuilder belge sur Instagram ce 14 novembre.

Ces mots très tendres accompagnent une photo en noir et blanc de Bianca Bree, dite Bianca Van Damme.

Les internautes n'ont pas manqué de saluer la beauté de la jeune femme âgée de 30 ans. «Très belle, elle ressemble à sa mère», «tellement jolie» ou encore «merveilleuse photo» sont apparus dans les commentaires.

L'unique fille de Jean-Claude Van Damme

Bianca Bree est la seule fille de Jean-Claude Van Damme, qui est aussi papa de deux garçons. Elle est issue de son amour avec l'ex-bodybuildeuse américaine Gladys Portugues.

Comme son père, Bianca Bree est actrice. Elle a joué dans plusieurs films d'action : «Welcome to the jungle», «Six Bullets», ou encore «Assassination Games».

Elle pratique également les arts martiaux et tient à prouver qu'elle n'est pas qu'une jolie fille : «Je veux montrer aux petits garçons et aux petites filles qu'on peut être à la fois sportive et féminine. Qu'on peut croiser ses jambes à un dîner mais aussi tout déchirer», avait-elle déclaré au New York Post il y a quelques années.