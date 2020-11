DIRECT - Coronavirus : Jean Castex confirme une possible réouverture des commerces «autour du 1er décembre»

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

14h12

Le Premier ministre Jean Castex a confirmé l'horizon d'une réouverture "autour du 1er décembre" des commerces, "mais pas des restaurants et des bars", en maintenant toutefois un élément de conditionnalité. "N'attendez pas ce matin de moi une date précise, parce que mon indicateur, ce sont les critères sanitaires", a expliqué le chef du gouvernement à une délégation de commerçants et d'artisans réunis à la préfecture de côte-d'Or à Dijon : "Ils sont orientés dans le bons sens. Mais on a dit (qu'en) début de semaine prochaine, on devrait avoir une vision consolidée".

10h34

La Russie a enregistré samedi de nouveaux records en termes d'infections et de décès quotidiens du nouveau coronavirus, deux jours après avoir dépassé la barre des deux millions de malades.

Les autorités sanitaires ont rapporté 24.822 nouvelles infections samedi et 476 nouveaux décès, pour un total de 2.064.748 millions de cas détectés depuis le début de l'année et 35.778 morts.

08h48

Donald Trump Jr, fils aîné du président américain Donald Trump, a été testé positif au Covid-19, a-t-on appris vendredi auprès de son porte-parole.

Très présent, et très virulent, pendant toute la campagne présidentielle, il a, à de nombreuses reprises, comme son père, minimisé l'impact de la pandémie, qui a fait à ce jour plus de 254.000 morts aux Etats-Unis.

"Don a été testé positif au début de la semaine et est en quarantaine dans sa maison de campagne depuis qu'il a eu le résultat", a indiqué son porte-parole, précisant qu'il n'avait absolument aucun symptôme