Twitter confirme que le compte présidentiel sera remis à Joe Biden le jour de son investiture

Même si Donald Trump n'a pas encore admis sa défaite, le réseau social Twitter a d'ores et déjà annoncé que le compte officiel du président des Etats-Unis (@POTUS) sera officiellement transféré à Joe Biden le jour de son investiture.

Le 20 janvier prochain, jour où Joe Biden deviendra officiellement président des Etats-Unis après sa prestation de serment, tous les tweets publiés sur les comptes @POTUS (President of the United States), @FLOTUS (First lady of the United States) et @VP (Vice-président) pendant le mandat du président Trump seront archivés. Les comptes seront ensuite réinitialisés et remis à la nouvelle administration le jour même.

une transition déjà entamée

«Twitter prépare activement la transition des comptes institutionnels de la Maison-Blanche pour le 20 janvier 2021», a assuré le réseau social ce samedi 21 novembre. «Comme nous l'avons fait pour la transition présidentielle en 2017, ce processus est réalisé en collaboration étroite avec la National Archives and Records Administration», l'équivalent de nos Archives nationales, a-t-il ajouté.

Depuis son élection, Donald Trump a renversé toutes les conventions en gouvernant à coups de tweets. Son compte personnel @realDonaldTrump - qui compte quelque 88 millions d'abonnés - est le plus suivi, tandis que le compte officiel du président servait principalement à partager ses publications.

Avec ses 19 millions d'abonnés et ses 7.000 tweets au compteur (contre 58.000 pour le président sortant), Joe Biden devrait être un président bien moins agité sur Twitter.