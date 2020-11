Le pape François évoque pour la première fois la persécution des «pauvres Ouïghours»

Jusqu'ici, le Vatican était resté très silencieux concernant la persécution des Ouïghours, en Chine. Seuls deux cardinaux asiatiques s'étaient exprimés à ce sujet, l'été dernier. Mais dans le livre «Un temps pour changer», dévoilé lundi 23 novembre et qui paraîtra le 2 décembre en France, le pape François évoque enfin cette minorité musulmane de la province du Xinjiang.

«Je pense souvent aux peuples persécutés : les Rohingyas, les pauvres Ouïghours, les Yazidis - ce que Daesh leur a fait est proprement cruel - ou les chrétiens d'Egypte et du Pakistan tués par des bombes qui ont explosé pendant qu'ils priaient à l'église», écrit le souverain pontife, avec l'aide de son biographe britannique, Austen Ivereigh.

From December 1 Pope Francis’ *Let Us Dream: the Path to a Better Future, in conversation with Austen Ivereigh* will be published by Simon & Schuster (English), Plaza y Janés (Spanish), Flammarion (French), Kösel-Verlag (German), Piemme (Italian) & Intrinseca (Portuguese). Enjoy! pic.twitter.com/8ytAYBeOsQ

