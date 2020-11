Une Américaine renvoie un fragment de marbre ancien volé à un musée italien en 2017 et s'excuse

Honteuse, elle plaide l'erreur de jeunesse. Cette touriste américaine a rendu au Musée national romain un fragment de marbre ancien qu'elle avait volé à Rome en 2017, pour l'offrir à son petit ami. La relique était accompagnée d'une lettre d'excuses que le directeur de l'établissement, Stéphane Verger, a trouvé «émouvante».

Lorsqu'il a ouvert le colis venu d'Atlanta, en Géorgie, Stéphane Verger a remarqué une inscription écrite au marqueur noir sur le morceau de marbre : «Pour Sam, je t'aime, Jess, Rome 2017». «Je me sens mal non seulement pour avoir volé cet objet à sa juste place, mais aussi pour avoir écrit dessus», se justifie la Jess en question, dans son courrier.

US woman returns ancient Roman marble with letter of apology https://t.co/gY0wRbEpuW — The Guardian (@guardian) November 25, 2020

Elle ne dit pas exactement d'où provient la relique mais explique avoir tenté d'effacer l'inscription, sans y parvenir. Celle qui juge son comportement digne d'une «idiote d'Américaine» reconnaît que «c'était une grosse erreur». «C'est seulement maintenant, en tant qu'adulte, que je réalise à quel point c'était irréfléchi et méprisable», écrit Jess.

Dans un entretien au journal italien Il Messaggero, le directeur du Musée national romain explique que ce mea culpa l'a touché «précisément parce qu'elle est jeune». «Elle a compris qu'elle avait fait une erreur», ajoute-t-il. Mais Stéphane Verger se demande quand même si les excuses de Jess n'ont pas été motivées par l'histoire semblable d'une autre touriste. En octobre dernier, une Canadienne prénommée Nicole a rendu des artefacts volés il y a 15 ans sur le site archéologique de Pompéi, assurant qu'ils étaient «maudits».

La jeune femme avait subtilisé deux carreaux de mosaïque, des parties d'amphore et un morceau de céramique, qu'elle a renvoyés à un agent de voyage de Pompéi en accompagnant elle aussi son colis d'une lettre d'excuses. Dans son courrier, elle expliquait avoir volé ces reliques en 2005 et liait l'événement à toute une série de malheurs qui lui étaient arrivé ensuite. Notamment un cancer du sein, subi deux fois en raison d'une récidive, et des difficultés financières.

Puisque l'histoire de Nicole a été très largement diffusée, il n'est effectivement pas impossible que Jess ait été influencée par son récit. A-t-elle eu peur d'être victime d'une malédiction à son tour ? Difficile à dire mais pour Stéphane Verger ce n'est pas ce qu'il faut retenir : «Le fait est que, trois ans après le vol, elle l'a rendu. C'est un geste symbolique très important».