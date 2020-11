Vidéo : un écureuil complètement ivre dans un jardin du Minnesota

Depuis quelques jours, un écureuil est devenu - malgré lui - une star du Web après avoir été filmé complètement ivre.

Les images hilarantes montrent le rongeur sur une table de pique-nique, visiblement dans un état second. Alors qu'il se trouve devant un bol de nourriture, l'écureuil bascule lentement vers l'arrière, le regard vide. Il revient brièvement à lui, se raccrochant au bol, avant de repartir en arrière.

Fort heureusement, il parvient une seconde fois à se ressaisir le temps d'attraper la gamelle. Pendant plusieurs secondes, il alterne les moments ou il mâche et les moments d'absence, le regard vitreux.

Une explication logique

Un tel comportement - qui rappellera peut être des nuits d'ivresse à quelques internautes - apparaît totalement insolite pour un écureuil. L'alcoolisation de l'animal a pourtant une explication logique. La propriétaire de la maison dans le Minnesota où s'est déroulée la scène explique au Daily Mail que l'écureuil s'est saoûlé par inadvertance en mangeant des poires fermentées.

Après avoir découvert les vieux fruits chez elle, Kathleen Morlok les avaient déposés devant chez elle pour les animaux. Très vite, l'écureuil s'était saisi d'une poire et était reparti la déguster dans un arbre. Quelques heures plus tard, le rongeur «semblait aller mal». Kathleen Morlok a alors compris que les poires servies un peu plus tôt avaient fermenté. La fermentation est un processus naturel qui transforme le glucose, le fructose et le saccharose du fruit en alcool.

Après une nuit «d'inquiétude», l'écureuil est revenu le lendemain matin, où il a soigné sa «gueule de bois» en mangeant du maïs et des graines.

Les images de l'ivresse du rongeur, postées le week-end dernier, sont quant à elles devenues virales.

