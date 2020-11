Coronavirus : Un bébé est né avec des anticorps à Singapour

Un cas intéressant pour la science. Infectée par le coronavirus pendant sa grossesse, une Singapourienne de 31 ans a donné naissance au début du mois à un bébé doté d'anticorps contre le Covid-19.

«Son pédiatre a dit que mes anticorps contre le Covid-19 avaient disparu mais qu'Aldrin [le nouveau-né] en possédait. Mon médecin suppose que je lui ai transféré mes anticorps pendant ma grossesse», a expliqué au quotidien singapourien The Straits Times la jeune mère de famille, Celine Ng-Chan.

Elle avait été testée positive au coronavirus en mars dernier, après dix semaines de grossesse, au retour d'un voyage avec sa famille en Europe. Sa fille de 2 ans avait aussi contracté le virus, tout comme sa mère, âgée de 58 ans, qui a failli en succomber. Cette dernière a en effet passé quatre mois à l'hôpital, dont 29 jours sous respirateur artificiel.

Une transmission du virus possible de la mère à l'enfant ?

Celine Ng-Chan était donc plus inquiète pour sa mère que pour son futur nouveau-né. «Je ne craignais pas qu'Aldrin attrape le Covid-19 car j'ai lu que le risque de transmission (de la mère au fœtus) était très faible», a-t-elle déclaré. Les données manquent à ce sujet. «Nous ne savons toujours pas si une femme enceinte ayant le Covid-19 peut transmettre le virus au fœtus pendant la grossesse ou au bébé pendant l’accouchement», indique l'OMS sur son site.

Dès mars dernier, des chercheurs chinois ont étudié 33 femmes enceintes contaminées par le coronavirus et ont découvert que trois bébés étaient infectés à la naissance, sans savoir s'ils avaient attrapé la maladie lors de la grossesse ou de l'accouchement. «A l’heure actuelle, la communauté scientifique reste prudente, estimant que si la transmission de la mère à l’enfant est possible pendant la grossesse, elle est très rare», écrit l'Inserm sur son site. Quant à la question des anticorps, elle est encore plus mystérieuse pour les chercheurs.