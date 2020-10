Vidéo : Quand les joueurs du PSG s’amusent avec le téléphone de Verratti dans une piscine

Le groupe vit bien. Au lendemain de leur victoire en Ligue des champions sur la pelouse du Basaksehir Istanbul (0-2), grâce à un doublé de Moïse Kean, les joueurs du PSG ont pu profiter d’un moment de récupération dans une piscine, où ils se sont amusés avec le téléphone portable de Marco Verratti.

Blessé depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain prend son mal en patience. Et avant de reprendre l'entraînement collectif, l’international italien a été la victime de ses coéquipiers.

Après lui avoir subtilisé l’un de ses smartphones, Kylian Mbappé, Leandro Paredes et Marquinhos se sont fait des passes avec le téléphone en le lançant dangereusement au-dessus de l’eau. Au grand dam de Verratti impuissant et particulièrement agacé par la situation.

Cette scène a provoqué l’hilarité de Laywin Kurzawa, qui a tout filmé avant de poster la vidéo sur son compte Instagram. De son côté, le téléphone n'en serait pas sortie indemne et aurait subi quelques désagréments. «Il marche plus, il s’allume plus, il s’allume plus», s’est écrié Mbappé.

La faute, a priori, à Paredes qui l'aurait laissé échapper. «Paredes est nul avec les mains», a posté Verratti dans une story sur Instagram.

Après cette partie de rigolade, le club de la capitale, en tête du championnat à la différence de buts devant Lille, est attendu, samedi soir, à Nantes pour la 9e journée de Ligue 1.