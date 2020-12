Comment Lisbonne transforme des appartements de tourisme en logements abordables

Un exemple à suivre ? En pleine pandémie de coronavirus, la municipalité de Lisbonne a lancé un plan pour augmenter le nombre de logements abordables.

Le but est simple : motiver les propriétaires d'appartements type «Airbnb» à signer un contrat avec la mairie pour 5 ans au moins. Pendant cette période, leur appartement est utilisé comme logement, et ils reçoivent une compensation assurée pouvant monter jusqu'à 1.000 euros par mois. Une somme supérieure à ce que la majorité d'entre eux peuvent espérer en raison des limitations concernant le tourisme pendant la crise sanitaire.

En tout, la mairie souhaite récupérer près de 20.000 logements pour des familles modestes. Interrogé par le Guardian ce 1er décembre sur son plan lancé en mai dernier, le maire de la ville Fernando Medina explique : «nous avons la possibilité d'utiliser cette période pour réfléchir et voir comment nous pouvons corriger des choses et les remettre sur le bon rail».

Comme l'explique le quotidien britannique, le modèle a été suivi à l'étranger, notamment en Angleterre. Le gouvernement a promis de rendre disponible 3.300 maisons d'ici mai 2021.

L'initiative est d'autant plus observée que la pandémie a mis en avant les problèmes de logements dans plusieurs pays du monde, avec des expulsions de personnes ne pouvant plus payer le loyer car ils avaient perdu leur emploi. De là à le voir en France ? Pour rappel, la maire de Paris Anne Hidalgo a par exemple promis un référendum sur Airbnb afin de limiter les durées de locations et faire baisser l'accès au logement dans la capitale. Celui-ci a cependant été repoussé à cause de la crise sanitaire.