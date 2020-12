DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination grand public «entre avril et juin»

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces.

15h22

Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination pour le grand public "entre avril et juin" contre le Covid-19, après une première vague réservée aux publics les plus fragiles.

Selon le calendrier évoqué par le chef de l'Etat, début 2021 devrait commencer "une première campagne de vaccination très ciblée, avec des vaccins de première génération". Puis viendra le temps de la deuxième phase " entre avril et juin, plus large et plus grand public, allant vers la vaccination du plus grand nombre".

15h19

Emmanuel Macron a fait savoir que le gouvernement envisageait de prendre "des mesures restrictives et dissuasives" pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger, notamment en Suisse, à Noël alors que les remontées mécaniques seront fermées en France. "S'il y a des pays qui maintiennent des stations ouvertes, il y aura des contrôles pour dissuader les Français" et pour "ne pas créer une situation de déséquilibre avec des stations en France", a expliqué le chef de l'Etat devant la presse après avoir reçu le Premier ministre belge Alexander de Croo.

14h21

Un arrêté du préfet de la Marne imposant le port du masque dans certaines communes dont onze de moins de 3.500 habitants, porte atteinte aux libertés individuelles, et devra être modifié d'ici mercredi, enjoint la justice dans une ordonnance transmise à l'AFP mardi.

13h44

Directrice du musée Pouchkine de Moscou de 1961 à 2013, Irina Antonova, qui s'est battue toute sa vie pour promouvoir en Russie l'art moderne et les peintres impressionnistes écartés par Staline, est décédée des suites du coronavirus, a annoncé le musée mardi.

12h54

La demande d'autorisation du vaccin Pfizer/BioNTech sera examinée d'ici au 29 décembre, viennent d'indiquer les autorités sanitaires européennes.

12h04

Des centaines de prisonniers au Sri Lanka ont été amnistiés et des milliers d'autres vont être libérés après une sanglante mutinerie ayant fait neuf morts et 113 blessés dans une des nombreuses prisons surpeuplées où se propage le Covid-19.

La mutinerie, dans la prison de Mahara, près de Colombo, a éclaté dans la nuit de dimanche à lundi, après que plus de 180 contaminations ont été dénombrées, selon les autorités. Les prisonniers exigeaient leur libération de crainte d'être à leur tour contaminés par le nouveau coronavirus.

11h28

L'alliance Pfizer/BioNTech a annoncé mardi avoir déposé la demande d'autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 dans l'UE auprès de l'Agence européenne du médicament (EMA), disant espérer sa distribution d'ici à la fin du mois.

La "demande formelle" auprès de l'EMA a été déposée lundi, a indiqué dans un communiqué le laboratoire allemand BioNTech qui est associé au géant américain Pfizer, après que les résultats des tests à grande échelle ont montré une efficacité à 95% de leur vaccin.

8h22

Lewis Hamilton a été testé positif au Covid-19 avant le Grand Prix de Sakhir ce week-end.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

7h38

Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a mis en garde lundi contre l'augmentation record des contaminations au Covid-19, à la faveur de la reprise progressive de l'activité économique et alors que le pays a ordonné à ses habitants de retourner travailler.

"Nous baissons notre garde" contre le Covid-19, a déclaré M. Cortizo lors d'un événement public dans ce pays, le plus touché par les contaminations en Amérique centrale, avec plus de 165.000 cas cumulés et 3.079 morts pour un peu plus de quatre millions d'habitants.

7h35

L'ONU a lancé mardi un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars (29 milliards d'euros) pour 2021, la pandémie ayant plongé des centaines de millions de personnes dans la pauvreté et des famines se profilant.

Avec le choc de la pandémie de Covid-19, le nombre des personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans le monde va atteindre un nouveau record : 235 millions, une augmentation de 40% en un an, selon les plans de réponse humanitaire coordonnés par l'ONU.