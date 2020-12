La présidente de la région Occitanie envoie un panier garni à Joe Biden pour demander la levée des surtaxes

C'est un petit bout de France offert au prochain président des Etats-Unis. Vendredi 27 novembre, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a posté sur Twitter la photo d'un panier garni de spécialités du Sud-Ouest, indiquant son intention de l'offrir à Joe Biden afin de l'alerter sur les «taxes injustes» mises en place par Donald Trump.

Soupe au pistou, huile d'olive, aligot... rien n'a été oublié pour sensibiliser le futur chef d'Etat aux délices de la région. Dans un message qui accompagne la photo de ce cadeau gourmand, Carole Delga s'adresse directement au 46e président des Etats-Unis.

Dear @JoeBiden, your predecessor put various economic sectors in difficulty by unfair taxes.



To congratulate you on your election, I invite you to discover these delicious products from @Occitanie and to remove these surtaxes which penalize my region and its farmers. pic.twitter.com/iEBdLQCGrA

— Carole Delga (@CaroleDelga) November 27, 2020