Etats-Unis : une caution pour empêcher que certains touristes étrangers restent au-delà de leur visa

Une des dernières mesures prises par Donald Trump ? Les Etats-Unis vont désormais exiger des cautions atteignant 15.000 dollars (12.500 euros) des voyageurs de plusieurs pays africains et asiatiques, afin de les dissuader de rester sur le territoire plus longtemps que la durée de leur visa.

Il s’agit d’un ultime tour de vis migratoire de la part de l’administration Trump. Il apparait cependant que la mesure, qui doit durer six mois, sera remise en question une fois Joe Biden à la Maison Blanche, à partir du 20 janvier.

Officiellement, cette caution doit permettre de participer au coût d’une éventuelle expulsion, lorsqu’un étranger reste plus longtemps qu’autorisé et devient clandestin. Les personnes possédant un visa «B» (tourisme ou affaires de courte durée) devront donc s’acquitter des 15.00 dollars, conservés par les services de l’immigration et les douanes s’ils ne quittent pas le pays dans les temps.

Etudiants et pays développés exemptés

La mesure concerne essentiellement les voyageurs de pays d'Afrique (Angola, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Djibouti, Erythrée, Gambie, Guinée-Bissau, Liberia, Libye, Mauritanie, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, Soudan, Tchad) et d'Asie (Afghanistan, Bhoutan, Birmanie, Iran, Laos, Syrie, Yémen), ainsi que la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Selon le décret publié au Journal officiel, plus de 10% des visiteurs de ces 23 pays restent en effet sur le sol américain, après l'expiration de la durée autorisée par leur visa.

La caution ne s'applique cependant pas aux étudiants, de même qu'aux voyageurs de pays développés qui bénéficient d'une exemption de visa pour entrer aux Etats-Unis.