DIRECT - Coronavirus : 284 décès recensés au cours des dernières 24 heures à l’hôpital en France

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces.

19h33

284 personnes sont décédées au cours des dernières 24h à l’hôpital en France, pour un total de 54.767 décès depuis le début de l'épidémie, dont 37.608 à l’hôpital, selon les chiffres communiqués par Santé Publique France.

La France compte 2.268.552 cas de confirmés COVID-19, soit 11.221 de plus par rapport au bilan publié hier.

8.545 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées sur les 7 derniers jours dont 1.161 en réanimation.

18h08

L'arrivée de plusieurs vaccins efficaces contre le Covid-19 et l'optimisme qui l'accompagne ne doit pas faire baisser la garde, parce qu'ils n'élimineront pas le virus, a mis en garde l'Organisation mondiale de la santé vendredi.

"Les vaccins ne signifient pas zéro Covid", a affirmé Mike Ryan, chargé des situations d'urgence à l'agence onusienne, expliquant qu'à eux seuls les vaccins ne "pourront pas faire le boulot".

14h52

Emmanuel Macron a assuré que le gouvernement dira "de manière très claire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas" sur les vaccins contre le Covid-19, lors d'une visite à l'hôpital Necker à Paris.

Alors qu'une bonne partie des Français sont méfiants sur les vaccins, plus que dans tous les pays de l'UE, le chef de l'Etat a tenu à réaffirmer que la campagne vaccinale qui démarrera en janvier "sera fondée sur l'expertise indépendante et la transparence" et non pas sur les seules informations des laboratoires pharmaceutiques.

12h51

Le Conseil du Léman, réunissant des cantons suisses et départements français autour du lac, a souligné vendredi les "enjeux dommageables" de la fermeture des remontées mécaniques en France, et demandé un assouplissement, alors que la population peut skier en Suisse.

"Les partenaires institutionnels du Conseil du Léman ont décidé de transmettre à la Présidence de la République française (...) un courrier soulignant les enjeux dommageables de la fermeture des remontées mécaniques en France pour le territoire lémanique dans son ensemble", ont-ils indiqué dans un communiqué.

10h57

Quelque 123 classes et 10 établissements scolaires sont actuellement fermés en raison de cas de Covid-19, a indiqué vendredi le ministère de l'Education nationale, des chiffres en baisse. La semaine dernière, les chiffres officiels faisaient état de 135 classes et 23 établissements fermés. Dans le détail, 8 écoles (sur 50.100) sont actuellement fermées, ainsi que deux collèges (sur 7.200). Aucun des 4.200 lycées n'est concerné. Quelque 123 classes sont en outre fermées (sur 528.400), soit 0,02% du total.

10h15

Le jour de sa prise de fonction, Joe Biden veut faire porter le masque à tous les Américains pendant «100 jours», a-t-il indiqué.

9h03

Le Fonds de solidarité à 1.500 euros pour tous les secteurs s'arrêtera au 31 décembre, vient d'annonce Bruno Le Maire. Il a par ailleurs indiqué que la validité des tickets restaurant 2020 allait être prolongée jusqu'en septembre 2021.

8h14

Les soldes d'hiver commencera le 20 janvier au lieu du 6, a annoncé vendredi le ministre délégué aux PME Alain Griset, après une demande de report des associations de commerçants.

"Je pense qu'aujourd'hui il est utile de reporter, donc les soldes commenceront le 20 janvier", a expliqué le ministre sur Sud-Radio, ajoutant qu'"on avait de par la loi la possibilité de commencer le 6".

6h27

Les Etats-Unis ont enregistré jeudi plus de 210.000 cas de coronavirus en une seule journée, un record absolu depuis le début de la pandémie, selon les données de l'université Johns Hopkins qui font référence.

Le pays a dans le même temps déploré plus de 2.900 morts du Covid-19, l'un des pires bilans enregistrés dans le pays, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

6h02

Le Brésil a enregistré plus de 700 morts du coronavirus en un jour pour la première fois depuis la mi-novembre, et a franchi jeudi la barre des 175.000 décès, selon les données officielles qui confirment une accélération de la pandémie dans le pays.

Le ministère de la Santé a comptabilisé 755 morts du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 175.270 décès. Le Brésil aux 212 millions d'habitants est le pays du monde le plus endeuillé par la pandémie, derrière les Etats-Unis (274.577).

5h54

Le gouverneur de Californie a annoncé jeudi que les rassemblements et activités non essentielles allaient être interdites dans toutes les zones où la pandémie de Covid-19 risque de submerger les services hospitaliers.

Ces restrictions entreront en vigueur dans les régions où les services de soins intensifs sont pleins à plus de 85%, ce qui pourrait arriver d'ici "un jour ou deux" pour certaines zones de l'Etat, a expliqué le gouverneur Gavin Newsom.