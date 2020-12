Un drone géant pour envoyer les satellites dans l'espace

25 mètres de long, 5 mètres de haut et 18 mètres d'envergure. Non, Ravn X n'est pas un avion, mais un drone géant. Son but ? Mettre en orbite des satellites de manière automatique.

«Les lancements de satellites demandent beaucoup de personnel», explique Jay Skylus, PDG d'Aevum, start-up américaine ayant conçu Ravn X. «Nous les avons automatisés pour aller plus vite et être plus efficaces.»

Présenté le 3 décembre, Ravn X n'a besoin que d'un hangar et d'une piste d'1,5 kilomètres pour fonctionner. Le lancement se déroule en trois phases. D'abord, le drone quitte le hangar de manière automatisée. Puisque personne n'est à son bord, la procédure ne comporte aucun risque humain. Il décolle ensuite pour l'espace depuis la piste, «comme un avion», précise Jay Skylus.

Parvenu entre 10 et 20km d'altitude, le drone sort de son «ventre» une fusée (deuxième étape), qui projetera elle-même le satellite dans l'espace (troisième étape).

Ravn X retourne ensuite dans son hangar, prêt à opérer un nouveau lancement. Selon Jay Skylus, des satellites pourront ainsi être mis en orbite toutes les trois heures.

Partenariat avec l'armée

Ravn X ne concerne que les petits lancements. Il ne peut pas, par exemple, être utilisé pour envoyer un satellite à proximité de Mars. Le PDG d'Aevum a d'ailleurs indiqué qu'il ne s'intéressait qu'à l'aire de 2000 km au-dessus de la surface de la Terre.

Une technologie bien précise, donc, mais qui a déjà séduit l'armée américaine. L'US Space Force compte utiliser Ravn X pour son programme ASLON-45. Celui-ci vise à placer de petits satellites en orbite terrestre basse.