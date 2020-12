Ecosse : un guide de «politesse pandémique» pour savoir réagir au non-respect des gestes barrières

Il est 19 heures et vous rentrez chez vous après une longue journée de travail. Dans le métro, un voyageur vient s'installer près de vous. Il ne porte pas de masque. Comment lui faire comprendre que cela vous gêne sans pour autant provoquer un esclandre ?

Pour répondre à cette question, le gouvernement écossais a publié un «Guide du Covid pour l'étiquette et la politesse pandémique».

Et selon ce document, entamer la discussion par des reproches est une mauvaise idée. Il préconise plutôt d'amener votre interlocuteur à porter un masque... quitte à sacrifier l'un des vôtres. «J'ai des masques en plus, vous en voulez un ?», «Je vais m'écarter pour vous laisser un peu d'espace», propose ainsi le gouvernement écossais en guise d'approches.

New Scottish Gov guidance - called “The COVID Guide to Etiquette and Pandemic Politeness” -advises people what to say in "awkward situations". eg, It urges people not to say “please wear a mask”, and instead to say “do you need a mask? I’ve several spare ones” pic.twitter.com/Yp0LxYerl0

— Chris Musson (@ChrisMusson) December 7, 2020