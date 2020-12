Port du masque : la tension monte dans les transports en commun

Après l’agression, la semaine dernière, d’un contrôleur de bus au couteau par des personnes qui ne portaient pas de masque, à Bordeaux, les tensions grandissent dans les transports en commun. Avec l’espoir d’un déconfinement proche, on observe de plus en plus de comportements anti-masques et anti-gestes barrières.

Dans les trams et bus, c’est une situation compliquée. Les chauffeurs confient avoir peur des violences pendant leur travail et réclament la mise en place de mesures pour les protéger.