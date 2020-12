Journée mondiale du climat : 5 chiffres sur la réalité du réchauffement climatique

Une journée pour augmenter la prise de conscience. Ce 8 décembre marque la journée mondiale du climat. L'occasion de remettre cette question sur le devant de la scène, alors que la lutte contre la pandémie et la crise économique l'a quelque peu exclue des discussions en 2020. Pourtant, des chiffres très concrets continuent de montrer l'impact du réchauffement climatique sur de nombreuses vies humaines.

La montée des eaux : 3 millimètres par an

Un chiffre qui peut paraître anodin. Après tout, lorsque l'on parle de précipitations, 3 millimètres ne constituent qu'une petite pluie. Oui, sauf que les océans sont restés stables pendant près de 3.000 ans, selon des études menées par des archéologues et autres géologues. Sur le 20e siècle, l'eau a grimpé de 1,8 millimètre par an, notamment à cause de la fonte des glaces. Cette augmentation à 3 millimètres par an est donc inquiétante, puisque la montée des eaux pourrait s'accélérer. Et les conséquences sont majeures, avec une augmentation des réfugiés climatiques ou encore des dépenses astronomiques pour protéger certaines habitations.

La chaleur : 1,28 degré

Sur la période décembre 2019-novembre 2020, la température observée a été supérieure de 1,28 degré aux températures de l'ère préindustrielle. Le tout alors que l'année 2020 devrait être l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées, comme cela était déjà le cas en 2019, 2018 ou encore 2017. Une augmentation claire de la température, loin d'être un incident isolé, qui devrait encore s'accélérer dans le futur proche selon les estimations.

30 TEMPÊTES

Encore une fois, un record. Sur l'année 2020, 30 tempêtes ont été comptées lors de la saison des ouragans en Atlantique. Il est également à noter que les tempêtes ne sont pas seulement plus nombreuses, mais également plus violentes ces dernières années. Un phénomène lié au réchauffement des océans, qui augmente l'humidité et la force des cyclones qui se forment.

The Atlantic Hurricane Season, with 12 landfalling out of 30 named storms, has certainly been one that we'll remember. Proud of the @NWS employees, @NOAA, emergency management partners, and the rest of the weather enterprise for their life-saving work during the historic season. pic.twitter.com/ocUGc2fqIW — Louis Uccellini (@NWSDirector) November 24, 2020

25 millions de réfugiés climatiques

Avec l'augmentation de la température et la montée des eaux, la première conséquence pour la vie humaine est la multiplication des réfugiés climatiques. Sur l'année 2019, près de 25 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de leur pays à cause du dérèglement climatique, selon le rapport annuel du Forum réfugiés-Cosi. Un chiffre qui pourrait atteindre 250 millions d'ici à 2050. À l'heure actuelle, aucun statut international n'existe cependant pour encadrer cette migration particulière.

36,8 milliards de tonnes de CO2

La courbe ne s'inverse pas encore. En 2019, 36,8 milliards de tonnes de CO2 ont été émises, soit 0,6% de plus qu'en 2018, selon les données de Global Carbon Project. Une pollution de l'air qui est plus qu'actuelle. En effet, selon une étude publiée en 2019 dans l'European Heart Journal, cela serait la cause du décès de 800.000 personnes en Europe chaque année et 9 millions de personnes sur Terre.