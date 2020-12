Une start-up dévoile une étonnante voiture électrique qui se recharge toute seule

Un moyen de transport éco-responsable. Une start-up américaine a mis au point un véhicule électrique au design futuriste qui a la particularité de se recharger tout seul.

Ce 4 décembre 2020, Aptera Motors a en effet dévoilé une voiture montée sur trois roues que l’on n’a pas besoin de brancher à une borne.

Comme le rapporte Trust My Science, elle se recharge avec le soleil grâce à un panneau photovoltaïque intégré à sa structure, un dispositif qui transforme l'énergie de la lumière en électricité.

jusqu'à 64 km par jour

Plus précisément, celui-ci comporte 180 cellules photovoltaïques et couvre une surface totale de 3 mètres carrés. Grâce à cette technologie, que la firme a nommée «Never Charge», on peut parcourir jusqu’à 64 kilomètres par jour.

Afin de pouvoir réaliser des trajets plus longs, le véhicule est équipé d’une batterie. Et avec une recharge, elle offre une autonomie pouvant atteindre les 1.600 kilomètres.

C’est «le premier véhicule capable de répondre à la plupart des besoins de conduite quotidiens en utilisant uniquement l’énergie solaire», a écrit dans un communiqué la start-up fondée en 2005 et basée à San Diego, en Californie.

Mais ce n’est pas le seul atout de cette automobile baptisée «Paradigm», qui mesure environ 4,3 mètres de long sur 2,2 mètres de large.

En l’espace de 3,5 secondes, ce véhicule deux places peut passer de 0 à 100 km/h grâce à des «motopropulseurs efficaces». Equipé d’une batterie de 25 à 100 kWh selon les modèles, il peut aller jusqu’à 177 km/h.

a partir de 21.300 euros

Côté matériaux, le constructeur a opté pour des composites légers, comme le carbone, mais qui sont très résistants, deux fois plus que l’acier.

A l’intérieur, un ordinateur de bord doté d’un écran 15 pouces a été installé. Il permet notamment au conducteur d’être informé en temps réel de sa consommation d’énergie.

Pour s'offrir cette voiture électrique, qui existe en plusieurs coloris, il faudra débourser au moins 25.900 dollars (environ 21.300 euros). Le prix pourra grimper jusqu’à 46.900 dollars, soit plus de 38.700 euros, en fonction des options choisies.