Assa Traoré distinguée par Time Magazine

Sa notoriété dépasse désormais les frontières de la France. Assa Traoré a été désignée par Time Magazine parmi les «gardiens de l'année», une récompense qui distingue selon le média les personnes qui se sont mise «en première ligne pour défendre les idéaux sacrés de la démocratie».

La militante anti-raciste et contre les violences policières figure ainsi dans les pages du magazine aux côtés des militants américans Porche Bennett-Bey, JamaalBowman et Oluchi Omeoga, figures du mouvement Black Lives Matter, ainsi que de la militante pour les droits des Aborigènes et des Maori Latoy Aroha Rule.

Assa Traoré and racial-justice organizers are TIME's 2020 Guardians of the Year https://t.co/5OFcHqlzR2 pic.twitter.com/xyidngMWia — TIME (@TIME) December 11, 2020

«Pour Traoré, la mort de Goerge Floyd a été comme une répétition terrifiante de l'histoire, écrit Time Magazine. En 2016, son frère Adama est mort en garde à vue le jour de son 24e anniversaire. Un rapport secret de la police avait rapporté ses dernières paroles : 'je ne peux pas respirer'. Mais malgré une campagne de plus d'un an menée par son organisation Justice pour Adama pour demander justice, les choses n'avaient pas avancé.»

Tie mAgazine fait souligne ainsi le fait que la mobilisation aux Etats-Unis suite à la mort de George Floyd, homme noir asphyxié par un policier qui avait mis son genous sur son cou, a permis à Assa Traoré de se faire entendre. «Alors que la vidéo de Goerge Floyd devenait virale, Justice pour Adama a lancé un appel sur les réseaux sociaux à manifester contre les violences policières. Des dizaines de miliers de personnes ont envahi les rues de Paris et d'autres villes de France, portant des bannières demandant la justice pour Adama Traoré ou rendant hommage à George Floyd. 'Nous avons réussi', s'était alors dit Assa Traoré en regardant cette mer de visages : 'Nous avons envoyé le message dont nous parlions depuis quatre ans'».