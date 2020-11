Black Lives Matter : John Boyega craint que son soutien au mouvement affecte sa carrière

John Boyega, acteur star de la dernière trilogie Star Wars, est revenu dans une interview sur son soutien au mouvement Black Lives Matter il y a quelques mois, après la mort de George Floyd.

Interrogé par Radio Times, l’acteur britannique a souligné qu’il craignait que son activisme ait un impact négatif sur sa carrière, assurant que «c’était un risque à prendre».

«Si je ne suis pas choisi parce que les gens ou les directeurs de casting ont l’impression que c’est trop de friction pour ce qu’ils essaient de faire, c’est comme ça», a indiqué John Boyega.

Revenant sur le mouvement Black Lives Matter, la star a également témoigné du racisme dont lui et sa famille ont été victimes dans le passé. «J’ai été arrêté et fouillé», a-t-il expliqué avant de poursuivre : «mon père, qui était pasteur, s’est fait arrêter sur le chemin du retour de l’église».

Le 3 juin dernier, lors d’une manifestation à Londres en protestation à la mort de George Floyd, John Boyega avait pris la parole, livrant un discours vibrant d’émotion. «J’ai besoin que vous compreniez à quel point c’est douloureux de se voir rappeler chaque jour que votre race n’a pas de valeur […] Nos vies ont toujours compté. Nous avons toujours été importants. Nous avons toujours réussi en dépit des circonstances», avait-il lancé à la foule, les larmes aux yeux. «Je ne sais pas si j’aurais une carrière après ça, mais tant pis. C’est tellement essentiel», lançait-il à l’époque.

Pour l’heure, John Boyega a encore des projets. Il tient la tête d’affiche de l’un des épisodes de la mini-série «Small Axe» créée et réalisée par Steve McQueen (Twelve Years a Slave), et qui raconte la communauté noire et antillaise londonienne dans les années 1960, 70 et 80 à travers l’histoire de cinq personnes.

Dans son épisode, intitulé «Red, White and Blue», John Boyega interprètera Leroy Logan, un officier noir qui a lutté contre le racisme au sein-même de la police.