Joe Biden et Kamala Harris sacrés personnalités de l’année 2020 du Time

Comme chaque année depuis 1927, le magazine américain Time a décerné son traditionnel titre de «Personnalité de l'année». Pour cette édition 2020, l'hebdomadaire a choisi de sacrer le président élu, Joe Biden, et la vice-présidente élue, Kamala Harris.

Le président démocrate, qui doit être investi 46e président des Etats Unis le 20 janvier prochain, et Kamala Harris, première femme appelée à devenir vice-présidente, ont été choisis devant trois autres finalistes.

Il s'agissait, en l'occurrence, de Donald Trump, du mouvement contre les inégalités raciales déclenchées par la mort de George Floyd à la fin de mai à Minneapolis, et du docteur Anthony Fauci accompagné des soignants les plus exposés au coronavirus.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

En 2019, Time avait choisi la militante suédoise du climat Greta Thunberg, à 16 ans plus jeune récipiendaire de cette distinction quasi-centenaire.

«Changer l’histoire de l’Amérique»

La couverture du magazine montre une photographie de Biden, 78 ans, et Harris, 56 ans, intitulée «Changer l’histoire de l’Amérique».

«Pour changer l’histoire de l’Amérique, pour montrer que les forces de l’empathie sont supérieures à celles de la division, pour offrir une vision de la guérison dans un monde endeuillé, Joe Biden et Kamala Harris sont pour 'Time' les Personnalités de l’année 2020», écrit l'hebdomadaire pour justifier son choix.

La star des Lakers, LeBron James, vainqueur d’un nouveau sacre en NBA, a quant à lui été désigné sportif de l’année. Time salue également l’engagement du basketteur en faveur du vote, à travers l’association «More Than a Vote» («Plus qu’un vote»), appelant les Afro-Américains à s’inscrire sur les listes électorales et à se rendre massivement aux urnes lors de la dernière présidentielle US.