Inde : une usine d'iPhone ravagée par ses ouvriers

Une émeute s'est produite, ce samedi, dans l'usine Wistron Infocomm Manufacturing qui fabrique des iPhone dans la banlieue de Bengalore (Inde).

A la fin du shift de l'équipe de nuit, près de 2.000 ouvriers en colère se sont déchaînés en détruisant des meubles et des unités d'assemblage. Ils affirment être exploités et ne pas avoir été payés suffisamment depuis quatre mois.

Les médias locaux ont diffusé des images de l'incident. On y voit des vitres pulvérisées par des projectiles et des voitures renversées.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.





Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc

— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 12, 2020