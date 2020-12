AirPods Max : Apple lance son premier casque audio à 629 euros

C'est la surprise de Noël chez Apple, dévoilée à quelques jours des fêtes. La firme de Cupertino lance ce mardi ses AirPods Max. Un luxueux casque circum-auriculaire commercialisé au prix de 629 euros.

On savait Apple prêt à dégainer son tout premier casque à arceau dans les mois à venir, mais la dernière keynote branchée sur les iPhone 12 avait quelque peu enterrer les espoirs de la presse spécialisée de prendre en main ce modèle en 2020.

Apple fait ici le pari de s'immiscer un peu plus dans le secteur de la musique, après avoir instauré un nouveau standard autour des écouteurs 100% sans fil avec ses AirPods. Ce modèle estampillé Max «intègre une puce H1 et un logiciel avancé pour utiliser le traitement audio informatique et ainsi offrir une expérience d’écoute unique avec égalisation adaptative, la réduction active du bruit, le mode transparence et l’audio spatial», explique Apple dans un communiqué.

Positionnés haute-fidélité, les AirPods Max intègrent un transducteur dynamique signé Apple de 40 mm. Une technologie qui doit assurer un son équilibré et profond, affirme la marque.

Si l'on retrouve certaines fonctionnalités déjà entendues ou appréciées ailleurs, la firme à la pomme met particulièrement en avant la fonctionnalité Audio spatial. L'idée est ici d'inclure un suivi dynamique des mouvements de tête grâce à l'accéléromètre et au gyroscope intégrés au casque, mais aussi par rapports à ceux qui équipent un iPhone ou un iPad. Des données qui, combinées entre elles, permettent de positionner «virtuellement les sons n’importe où dans l’espace, pour une expérience immersive digne d’une salle de cinéma avec les contenus audio enregistrés en 5.1, 7.1 et Dolby Atmos», souligne Apple. Le but étant de simuler un son surround en toutes circonstances.

Du côté des finitions, Apple promet cinq coloris différents : Gris Sidéral, Argent, Vert, Rose et Bleu Ciel. L'arceau semble également avoir été largement travaillé pour être le plus confortable possible une fois posé au sommet du crâne.