Inde : la mariée a le Covid-19, la cérémonie se tient en combinaisons

Une journée pour le moins inoubliable. Quelques heures à peine avant son mariage, une Indienne apprend qu’elle est positive au Covid-19. Mais pas question d’annuler la cérémonie.

Avec la coopération des autorités sanitaires, le couple a décidé de se dire «oui» tout de même, ce dimanche 6 décembre, dans la cour d’un centre de quarantaine, à Baran, dans l’État du Rajasthan, où la jeune femme a été admise le matin même.

Mais pour limiter au maximum les risques de contamination, les deux tourtereaux ont dû revoir à la baisse le nombre d’invités, et troquer leurs costumes traditionnels contre des combinaison intégrales, comme on peut le voir sur les images ci-dessous, relayées par BBC News India.

This couple in India got married despite the bride testing positive for Covid-19 just hours before the ceremony on Sunday.





The priest, and the one guest who attended also wore PPE kits.https://t.co/RNCPohNuBP pic.twitter.com/eFgquIjVV8

— BBC News India (@BBCIndia) December 7, 2020