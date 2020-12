La montre mythique portée par Steve McQueen dans le film «Le Mans» a été vendue 2,2 millions de dollars aux enchères

La Heuer Monaco de Steve McQueen, qu'il avait offerte à son mécanicien personnel, Haig Alltounian, est devenue la montre-bracelet Heuer la plus chère de tous les temps à l'issue de la vente phare organisée à New York par Phillips, le 12 décembre 2020.

La dernière montre Heuer Monaco connue, portée par Steve McQueen, lors du tournage du film mythique «Le Mans» a été l'une des stars de la vente Racing Pulse de la maison Phillips organisée en association avec Bacs & Russo. Elle a été adjugée au prix record de 2,2 millions de dollars.

Selon Frédéric Arnault, PDG de TAG Heuer, «la Heuer Monaco de Steve McQueen est certes devenue l'un des garde-temps les plus reconnus et emblématiques du siècle dernier, mais elle a aussi marqué à jamais la culture de TAG Heuer. Nous avons été touchés par l'enthousiasme suscité au sein de la communauté des montres avant cette vente. Ce résultat est la preuve de l'importance historique et de l'héritage continu de ce garde-temps Heuer».

[©Bernard CAHIER/ GETTY IMAGES/TAG HEUER]

Lancée en 1969, la Heuer Monaco était un modèle complètement révolutionnaire pour l'époque. C'était le premier chronographe bracelet à remontage automatique de forme carrée et avec un boitier étanche au monde.

Créée par Jack Heuer, cette montre porte le nom du légendaire circuit de Formule 1 et a été choisie par Steve McQueen comme le chronographe par excellence dès le début du tournage du film «Le Mans» en 1970.

La montre que portait Steve McQueen au poignet droit dans le film «Le Mans» (1973) avait été offerte en cadeau par l'acteur à Haig Alltounian, le chef mécanicien du film et son mécanicien personnel, à l'issue du tournage. Le fond de boîtier porte la gravure suivante «TO HAIG LE MANS 1970», dédicacé pour lui par Steve McQueen.