Taylor Swift devient la première artiste féminine a détenir 200 chansons avec plus de 100 millions de streams sur Spotify

Taylor Swift est une nouvelle fois entrée dans l'histoire, en devenant la première artiste féminine à avoir 200 chansons avec plus de 100 millions d'écoutes sur Spotify.

Indétrônable. Alors que son nouvel album «The Tortured Poets Department» rencontre une fois de plus un succès retentissant depuis sa sortie le 19 avril, Taylor Swift est devenue la première artiste féminine sur Spotify à avoir 200 chansons dépassant les 100 millions de streams.

