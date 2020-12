La justice britannique reconnaît pour la première fois le rôle de la pollution dans la mort d'une fillette

Ella avait neuf ans quand une violente crise d'asthme l'a emportée, le 15 février 2013. Depuis, sa mère, Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, se bat pour alerter sur la dangerosité de la pollution de l'air qui, elle en est convaincue, a tué sa fille. La justice britannique vient de lui donner raison en reconnaissant, pour la première fois, la «contribution matérielle» de la pollution dans la mort de la fillette.

La jeune Ella vivait à Lewisham, à moins de 30 mètres d'une voie très empruntée de Londres : le South circular. Avant son décès, la petite fille a vécu trois années difficiles, enchaînant les crises d'asthme et se faisant hospitaliser une trentaine de fois pour les traiter. La dernière, en 2013, lui a été fatale.

11am today at Southwark Coroners court were the verdict will be announced by the coroner Mr Philip Barlow. We pray for Ella Roberta and all children around the world who are affected by dirty polluted air. pic.twitter.com/5LFLDFsvhL

— The Ella Roberta Family Foundation (@rosamund_ElsFdn) December 16, 2020