TikTok : une influenceuse abattue en direct par ses amis

Areline Martinez, une jeune influenceuse mexicaine de 21 ans, est morte tragiquement en octobre dernier après avoir organisé un faux kidnapping filmé sur le réseau social TikTok. Lors du tournage, l'un de ses amis lui aurait en effet tiré une balle dans la tête par accident, indiquent les médias locaux.

L'enterrement de la jeune femme a eu lieu ce lundi 14 décembre, mais l'enquête diligentée pour faire la lumière sur sa mort, près de deux mois après les faits, est loin d'être terminée.

César Augusto Peniche Espejel, le procu­reur géné­ral de l’État de Chihua­hua où s’est déroulé le drame, a notamment expliqué que deux hommes sont toujours en fuite depuis la tragédie.

Il a ajouté que l’arme utili­sée pour le meurtre était un pisto­let de calibre 45 et confirmé que le tir était acci­den­tel.

«Si quelqu’un a une respon­sa­bi­lité pénale, il devra y répondre», a-t-il insisté. «Il y a plusieurs faits à exami­ner : la mort malheu­reuse de la jeune femme, l’ori­gine de cette arme et comment elle est arri­vée sur la scène».

La scène, ce sont les images tragiques filmées le 2 octobre dernier aux derniers instants avant la mort d'Areline.

Récupérées par les autorités, elles sont utilisées à des fins d'enquête pour iden­ti­fier les personnes qui ont pris la fuite.

Des images du drame circulent toujours

Si TikTok a pris le soin de les supprimer, diverses captures des coulisses du drame ont néanmoins fuité et circulent toujours sur le Web.

Si les circonstances exactes du meurtre restent à établir, les enquêteurs et les fans d'Areline Martinez savent cependant que cette dernière avait de longue date un goût prononcé pour la violence.

Son compte était en effet réputé pour publier régulièrement des vidéos de la jeune femme tout aussi dures, empreintes d'une atmosphère glauque et cruelle.

On pouvait ainsi voir Areline les yeux bandés, les mains et les pieds liés, tandis que plusieurs hommes l’en­tou­raient et braquaient des armes sur sa tête.

Cette appétence pour la violence semble avoir durablement marqué les esprits puisque des amis et des proches de la défunte ont créé une page Facebook à sa mémoire.

«Nous espérons que les gens qui aiment Areline trouveront du réconfort en visitant son profil pour se souvenir et célébrer sa vie», peut-on notamment y lire.