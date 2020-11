TikTok : qui est Charli D'Amelio, première influenceuse à dépasser les 100 millions d'abonnés ?

Un record sur l’application. Un an et demi après avoir posté sa toute première vidéo, Charli D’Amelio est devenue la première influenceuse à atteindre le seuil symbolique des 100 millions d’abonnés sur TikTok. Mais qui est cette nouvelle star du réseau âgée d’à peine 16 ans ?

Originaire du Connecticut (Etats-Unis), Charli D’Amelio a rejoint le réseau social en mars 2019 et s’est fait connaître sur la plateforme grâce à ses vidéos de danse, discipline qu’elle a pratiqué en compétition pendant une dizaine d’années.

L’adolescente au succès fulgurant a notamment fait le buzz avec la reprise de la danse «Renegade», en octobre de 2019, et en exécutant des chorégraphies sur les morceaux de Lady Gaga, de Megan Thee Stallion, dont «Wap» et «Savage», ou encore sur «TKN», le titre aux inspirations hip-hop flamenco de Rosalia et Travis Scott.

D’après un rapport publié en août par Forbes, la jeune femme, qui s'est installée à Los Angeles, a gagné pas moins de 4 millions de dollars l'année dernière grâce à ses contenus. En février, elle est même apparue dans une publicité diffusée durant la finale du Super Bowl, l'événement sportif le plus regardé à la télévision aux États-Unis.

Et elle ne compte pas s’arrêter là. Après avoir lancé sa propre ligne de cosmétiques, l'influenceuse a pris la plume pour raconter son parcours. Intitulé «Essentiellement Charli : le guide ultime pour garder les pieds sur terre», son livre sortira le 1er décembre prochain. Et on peut déjà imaginer que ses millions de fans (100,9 millions précisément), vont s'empresser d'aller l'acheter.

Pour rappel, il a fallu attendre pas moins de quatorze ans pour qu’une chaîne Youtube atteigne les 100 millions d’abonnés (T-Series, un label discographique indien). Autre star de la famille : sa grande sœur, Dixie, qui, de son côté, rassemble près de 45 millions d’abonnés.

En juillet dernier, elle a même sorti un single, intitulé «Be Happy», qui a cartonné sur les différentes plateformes de streaming musical, et au rythme duquel Charli D’Amelio s’est bien sûr déhanché. Sur TikTok, la vidéo a d’ailleurs cumulé pas moins de 146 millions de vues.

@charlidamelio be happy music video out now link in bio dc @haleygilchrist_ ♬ Be Happy - Dixie D'Amelio

Si l’adolescente est aussi populaire c’est parce qu’«elle est adorable (...) et qu'elle incarne la personnalité idéale pour un TikToker : pertinente, authentique, normativement attrayante, jeune, amusante et sans controverse», a déclaré auprès de Cnet Zoe Glatt, anthropologue numérique et chercheuse féministe intersectionnelle critique à la London School of Economics.