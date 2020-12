DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron n'a plus de symptôme et n'est plus à l'isolement

En France, des véhicules avec passagers ont doucement recommencé à débarquer sur le port de Calais en provenance de Douvres (Royaume-Uni), mais les rotations des ferrys étaient en dents de scie. L’épidémie de coronavirus a déjà fait plus de 1,7 million de morts à travers le monde. Un million d’Américains ont reçu une première dose du vaccin et la saison de NBA vient de subir son premier report de match.

11h19

Le vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech "peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus", "du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant", estime jeudi la Haute autorité de santé (HAS). La "stratégie de priorisation" déjà annoncée (commencer par les populations les plus à risque de forme grave et les plus exposées au risque d'infection) reste valable pour ce vaccin, ajoute l'avis de l'autorité sanitaire, qui constitue la dernière étape réglementaire avant le début de la campagne de vaccination dimanche.

11h18

Quelque 2,35 millions de tests ont été effectués la semaine dernière, soit une hausse de plus de 50% en une semaine, "sans doute en lien avec l'approche des fêtes de fin d'année", a indiqué jeudi la Drees, le service statistique des ministères sociaux. La semaine précédente, 1,4 million de tests (PCR et antigéniques) avaient été réalisés. Cela porte à plus de 33 millions le nombre de tests PCR (32 millions) et antigéniques (1,5 million) effectués en France depuis le 1er mars, selon les chiffres de la Drees.

11h11

Une semaine après avoir été testé positif au Covid-19, Emmanuel Macron "ne présente plus à ce jour de symptôme" et "l’isolement du président de la République peut donc s'arrêter au terme de 7 jours", a annoncé la présidence jeudi.

"Durant la maladie, il a pu rester mobilisé sur les principaux dossiers d'actualité de notre pays et tenir conseils et réunions prévus. Il poursuivra de la même manière son action dans les heures et jours à venir", ajoute l'Elysée. Le chef de l'Etat était parti s'isoler à la résidence de la Lanterne, près de Versailles, le 17 décembre, après avoir été testé positif au Covid-19.

10h17

Une nouvelle souche de Covid-19 en provenance d'Afrique du Sud inquiète désormais autant que la variante britannique qui a isolé le Royaume-Uni, malgré l'arrivée des vaccins dont plus d'un million d'Américains ont reçu mercredi leur première dose.

Londres a annoncé avoir identifié deux cas de cette variante "hautement préoccupante" car "plus contagieuse" au Royaume-Uni, annonçant la mise en place "immédiate" de restrictions de voyage.

La nouvelle variante de coronavirus détectée en Afrique du Sud semble se transmettre plus rapidement que les souches plus anciennes, avancent les chercheurs qui l'ont identifiée en Afrique du Sud, pays africain de loin le plus touché par le coronavirus avec 950.000 personnes testées positives dont 25.657 morts.

7h48

La commissaire européenne en charge du transport, estimant que 10.000 camionneurs européens avaient des difficultés pour revenir du Royaume-Uni, a critiqué jeudi la France pour leur avoir imposé des restrictions.

"Nous avons émis un appel à des mesures proportionnées et non discriminantes et à la levée des restrictions touchant les camionneurs", a assuré Adina Valean, qui avait déclaré plus tôt sur Twitter: "je déplore le fait que la France n'ait pas suivi nos recommandations". Un point de vue aussitôt rejeté par le secrétaire d'Etat français chargé des Affaires européennes, Clément Beaune.

6h21

Le match Houston-Oklahoma City, prévu mercredi dans le cadre de la 2e journée de NBA, a dû être reporté après des cas positifs au sein de Rockets décimés. "Trois joueurs ont été passé des tests du Covid-19 revenus positifs ou non concluants et quatre autres constituant leurs cas contacts ont été mis en quarantaine", a indiqué la NBA.

5h43

Un million d'Américains ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, a annoncé mercredi le directeur de la principale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis, un palier "crucial" mais qui reflète des retards dans le programme de vaccination. "Les Etats-Unis ont franchi un palier préliminaire mais crucial aujourd'hui. Les autorités locales ont désormais rapporté que plus d'un million de personnes ont reçu leur première dose d'un vaccin contre le Covid-19", a déclaré Robert Redfield, alors que trois millions de doses ont été livrées la semaine dernière. Mais le chef du Centres de prévention et de lutte contre les maladies a souligné qu'un "chemin difficile" attendait les Etats-Unis dans cette campagne historique vaccination. Et le Dr Moncef Slaoui, le conseiller principal du programme gouvernemental de vaccination, a déclaré devant la presse que l'objectif d'immuniser 20 millions de personnes d'ici la fin de l'année ne serait "probablement pas atteint".