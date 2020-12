DIRECT - Coronavirus : 8.822 nouveaux cas en 24h en France, 175 morts

L'inquiétude grandit en France alors que plus de 20.000 cas ont été enregistrés entre le 24 décembre et le 25 décembre. Ce dimanche, la campagne de vaccination est lancée dans deux établissements de Seine-Saint-Denis et de Côte-d'Or.

19h31

Santé publique France a publié son bilan quotidien sur l'évolution de l'épidémie en France. Au total, 2.559.686 cas ont été détectés depuis le début de l'épidémie, soit 8.822 cas de plus qu'hier. En 24 heures, 175 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le bilan total à 62.746 morts, dont 43.551 à l'hôpital.

17H44

Le célèbre immunologue américain Anthony Fauci a dit redouter dimanche que le pire de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis reste à venir, à la suite des fêtes de fin d'année. «Je partage l'inquiétude du président élu Biden sur le fait que cela pourrait empirer au cours des prochaines semaines», a-t-il estimé sur CNN, disant craindre une «hausse s'ajoutant à la hausse» que connaissent déjà les Etats-Unis.

La première puissance mondiale, qui compte le plus de morts du Covid-19 au monde, connaît en effet un rebond spectaculaire de l'épidémie, avec régulièrement plus de 200.000 cas confirmés et plus de 3.000 morts par jour, depuis près de trois semaines.

Déjà membre de la cellule de crise du président Donald Trump et nommé conseiller par son successeur Joe Biden, le Dr. Fauci a souligné dimanche que cette recrudescence des cas pourrait intervenir à un «moment très critique» et se traduire par un «surcroît de pression» sur un système hospitalier fonctionnant déjà à flux tendu. Le médecin en chef des Etats-Unis, Jerome Adams, a reconnu dimanche être «très inquiet» à propos de cette potentielle hausse après les fêtes.

«Même si vous avez voyagé (...), il y a quand même des mesures que vous pouvez prendre», a-t-il souligné, recommandant de ne pas rendre visite à des personnes à risque au cours des deux semaines suivant le déplacement. Au cours de la semaine qui a précédé le jour de Noël, environ un million d'Américains ont pris l'avion chaque jour, selon l'agence TSA, chargée des contrôles de sécurité dans les aéroports.

17h01

Les premiers cas de contamination par le nouveau variant du coronavirus circulant au Roayume-Uni ont été détectés sur l'île de Madère, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires de cette île portugaise.

«La présence de la nouvelle souche du virus britannique a été confirmée à Madère», a indiqué un porte-parole du service régional de la santé et de la protection civile de cette région autonome, sans préciser le nombre de cas.

13H02

Dans une série de tweets, Emmanuel Macron a salué le début de la campagne de vaccination en France, «nouvelle arme contre le virus».

Nous avons une nouvelle arme contre le virus : le vaccin. Tenir ensemble, encore. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2020

«Passons le message à nos aïeuls, protégeons-les en priorité», a-t-il exhorté en rappelant que cette «première étape de la campagne de vaccination» concerne «les personnes âgées qui vivent en collectivité ainsi que les professionnels de santé vulnérables». «Le vaccin est intégralement pris en charge. Aucun frais n’est à avancer. Soyons fiers de notre système de santé», a-t-il aussi souligné. Le président a également rappelé que «le vaccin ne sera pas obligatoire», alors qu'une majorité de Français (56%) n'envisagent pas de se faire vacciner contre le Covid-19, selon un sondage BVA publié dimanche par le JDD et réalisé du 11 au 14 décembre.

Je l’ai dit, je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous guider. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2020

La campagne française a été lancée symboliquement dimanche dans un hôpital de Seine-Saint-Denis avec l'injection du vaccin à une femme de 78 ans et à un cardiologue de 65 ans.

11h04

Une femme de 78 ans a été dimanche la première personne vaccinée en France contre le Covid-19, à l'hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-Saint-Denis, selon une journaliste de l'AFP sur place.

09h32

Plus de 80 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus, dont 1,76 millions de décès ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie il y a un an, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, dimanche à 8H00.

Au total, 80.145.185 cas et 1.756.060 ont été enregistrés. La semaine dernière, 580.000 cas étaient recensés en moyenne chaque jour. L’Europe est la région la plus touchée dans le monde.

Vendredi, elle a passé le seuil des 25 millions de cas et compte 546.000 morts.

08h46

L'instauration d'un troisième confinement n'est pas exclue si la situation épidémique "devait s'aggraver", affirme le ministre de la Santé Olivier Véran au Journal du Dimanche, à l'occasion du lancement de la campagne de vaccination en France.

"Nous n’excluons jamais des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger des populations. Ça ne veut pas dire qu’on a décidé, mais qu’on observe la situation heure par heure", souligne-t-il dans un entretien.

Les autorités redoutent l'arrivée d'une troisième vague dans les semaines qui suivent les fêtes de fin d'année.

07h10

Moins d'une semaine après le feu vert de l'Union européenne au vaccin Pfizer-BioNtech, la plupart des Etats de l'Union européenne entament simultanément dimanche leurs campagnes de vaccination contre le coronavirus, emboîtant le pas à de nombreux autres pays.

Les premières doses de vaccin contre le virus - dont le variant britannique possiblement plus contagieux est de plus en plus signalé à travers le monde - sont arrivées samedi dans les pays membres de l'UE, sous bonne escorte.

En France, 19.500 doses ont ainsi été acheminées à la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, où des employés masqués portant des gants de protection spéciaux contre le froid (le remède est conservé à -70°C) ont transféré les boîtes dans des réfrigérateurs spéciaux. Développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech, le vaccin "protège 95 % des individus contre les cas de forme grave et va sauver beaucoup de vies", a souligné le ministre français de la Santé, Olivier Véran.

L'Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie ont déjà ouvert la voie samedi, en commençant à vacciner leurs populations avec un jour d'avance sur le lancement officiel de la campagne. En Allemagne, la première personne à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech a été une résidente de 101 ans d'une maison de retraite de la région du Sachsen-Anhalt (est), Edith Kwoizalla.

En Hongrie, c'est Arienne Kertesz, une femme médecin de l'hôpital South Pest de la capitale Budapest qui a ouvert le bal. "J'attendais depuis longtemps de l'avoir, parce que ma capacité à travailler calmement et en sécurité en dépend", a-t-elle déclaré. Et c'est un spécialiste des maladies infectieuses, Vladimir Krcmery, qui a été le premier à être vacciné en Slovaquie, à Nitra (ouest).