Coronavirus : le nombre de cas à Wuhan serait 10 fois plus élevé qu'annoncé

Le nombre de cas de coronavirus en Chine, et particulièrement à Wuhan, pourraient bien être revus considérablement à la hausse. Selon une étude menée par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC), près d'un demi-million d'habitants de la ville d'où se serait propagé le virus auraient été contaminés. Soit près de dix fois plus qu'annoncé jusqu'à présent.

Pour en arriver à cette conclusion, les experts se sont basés sur un échantillon de 34.000 habitants de Wuhan, ainsi que d'autres villes de la province de Hubei (Pékin, Shanhai) et de Guandong, Jiangsu, Sichuan et Liaoning.

Ils ont ainsi décelé des anticorps au Covid-19 chez 4,43% des habitants de Wuhan, qui compte 11 millions d'habitants. Ce, alors que les autorités ont annoncé pour le moment 50.354 cas confirmés dans la ville.

Dans les autres villes, le nombre de personnes présentant des anticorps était bien moins élevé. Dans les autres villes de la province de Hubei, seuls 0,44% des personnes testées avaient eu le Covid-19. Et en dehors de la province, seuls deux personnes sur 12.000 présentaient des anticorps.

Selon un expert cité par CNN, le faible nombre de cas reportés au cours des semaines qui ont suivi le début de la propagation du virus à Wuhan par rapport au véritable nombre de cas s'explique notamment par le chaos qui règnait à l'époque, et par l'incapacité des autorités à déceler les cas asymptômatiques, en l'absence de campagnes de tests systématiques.

En revanche, l'importante différence entre le nombre de cas à Wuhan et dans le reste de la Chine peut être mis au crédit des mesures rapides et drastiques de confinement prises par les autorités dès l'annonce des premiers cas.