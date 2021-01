Brexit : le message sans équivoque de la Première ministre écossaise

Si le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne en ce 1er janvier 2021, mettant fin au long épisode du Brexit, l’Ecosse, elle, n’a jamais semblé aussi désireuse de rejoindre le marché unique.

Et la plus «indépendantiste» des Ecossaises n’est autre que la Première ministre en personne, Nicola Sturgeon. Par un cliché publié sur Twitter pour célébrer le passage à la nouvelle année, la leader du parti majoritaire SNP (Scottish National Party) a rappelé la volonté de son pays de rester, ou du moins de retourner au sein de l’Union européenne.

Deux mots simples projetés sur une façade, «Europe» et «Scotland», mêlés par la lettre «O», ici représentée par un cœur. Le tout entouré de nombreux drapeaux européens.

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on pic.twitter.com/qJMImoz3y0

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 31, 2020