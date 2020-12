Le père de Boris Johnson tente d'éviter le Brexit en demandant la nationalité française

Le clan Johnson est plus que jamais divisé. Après les provocations anti-Brexit de sa soeur Rachel, Boris Johnson voit son père Stanley demander la nationalité française. Le but de cette manoeuvre étant d'échapper aux conséquences du divorce entre les Britanniques et l'Union Européenne.

Interrogé par RTL, l'ancien député européen conservateur et écrivain assure se sentir davantage «Européen». Pour appuyer sa demande, il a notamment expliqué que sa mère est née en France et que sa grand-mère était elle-même française. «Pour moi, c'est une question de réclamer ce que j'ai déjà», assure Stanley Johnson.

Ce nouveau chapitre dans l'étrange entre les Johnson et le Brexit n'est pas si surprenant quand on connaît la propension du père et du fils à la provocation et à la politique spectacle. En 2017, Stanley Johnson faisait par exemple partie de l'émission de téléréalité I'm a Celebrity... Get me out of here (Je suis une célébrité... Sortez-moi de là, en français).

En mai dernier, il était de nouveau dans l'actualité. En effet, il a été accusé d'opportunisme par plusieurs observateurs en pleine pandémie de coronavirus. Alors que les ventes de jeux vidéos, de films et de livres sur les virus ont explosé en raison du Covid-19, celui-ci aurait insisté auprès de son éditeur pour qu'une de ses nouvelles abordant le thème, sortie dans les années 1980, soit republiée au plus vite. S'il obtient sa nationalité française, peut-être qu'une version traduite de «The Marbug Virus» fera son apparition dans les librairies hexagonales.