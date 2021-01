Vidéo : un footballeur adopte un chien qui fait irruption sur le terrain en plein match

L’image avait fait sourire la Bolivie lorsqu’un chien avait pénétré sur la pelouse lors d’une rencontre de première division le 24 décembre dernier. L’animal aura maintenant sa place réservée dans le stade, puisqu’un des joueurs a décidé de l’adopter.

C’est d’abord sur les réseaux sociaux que Cachito, c’est le nom du chien, s’est fait une petite notoriété. On peut le voir courir au bord du terrain, attraper une chaussure d’un joueur de l’équipe visiteur du Nacional, puis venir s’allonger au milieu de la pelouse.

La scène fait rire tous les acteurs de la rencontre, y compris l’arbitre, jusqu’à ce que Raul Castro, joueur de l’équipe locale The Strongest de La Paz ; décide de se saisir de l’animal puis de le ramener en lieu sûr.

A dog invaded a professional soccer match in Potosi, Bolivia, halting play for around three minutes pic.twitter.com/ArjIegi8cI — Reuters (@Reuters) December 30, 2020

De l’argent envoyé pour soigner la bête blessée

Mais la relation entre l’homme et l’animal ne faisait que commencer. Grâce aux réseaux sociaux, on a appris que Cachito s’était blessé et avait été conduit dans un centre de la capitale bolivienne. Selon des témoins, il aurait pu être écrasé, sans plus de détails.

A l’annonce de cette nouvelle, Raul Castro a déclaré : «Je n'ai pas de réseaux sociaux et je l'ai appris par mes collègues, qui me l'ont dit. J'ai contacté le refuge et leur ai dit que je l'adopterais. En attendant, je leur ai envoyé une aide pour s'occuper de lui.»

Le joueur a promis de venir chercher le chien dès son retour de Santa Cruz, où son équipe se déplace pour un match de championnat.