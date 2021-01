Coronavirus : quels sont les pays qui vaccinent aussi lentement que la France ?

La compagne de vaccination a commencé le dimanche 27 décembre dernier dans l’Hexagone. Alors que l'objectif affiché par le gouvernement est de vacciner un million de personnes d'ici à la fin du mois de février, à ce jour, seuls quelques centaines de vaccins ont été administrés.

D'après les données du site CovidTracker, au 1er janvier, seulement 516 personnes ont reçu la première injection du vaccin de Pfizer-bioNTech, soit 0.0008% des Français. Un nombre très modeste en comparaison avec d'autres pays européens, comme l’Allemagne, qui a vacciné plus de 238.000 habitants.

Alors que la polémique enfle autour de la lenteur de la campagne de vaccination, le chef de l’Etat a assuré, lors de ses vœux aux Français, le soir de la Saint-Sylvestre, qu’il ne «laisserait pas (…) une lenteur injustifiée s'installer». Toutefois, la France n’est pas le seul pays dans cette situation.

En effet, la Belgique, qui a entamé sa compagne de vaccination contre le Covid-19 le lundi 28 décembre dans des maisons de retraite à Mons, Bruxelles et Puers-Saint-Amand, a, au 2 janvier, injecté le précieux sérum à près de 700 personnes.

C’est certes plus que la France, où la vaccination a de surcroit commencé la veille, mais bien moins que le Luxembourg, qui a aussi entamé la campagne le 28 décembre, et qui avait déjà vacciné 1.200 personnes le 30 décembre, soit en trois jours.

Sur la liste des pays qui affichent un retard en matière de vaccination, il y a également les Pays-Bas, qui n’ont, de leur côté, même pas commencé à vacciner leur population, alors que la campagne a débuté dès le 27 décembre dans l'Union européenne (UE). Et le gouvernement néerlandais n’entend pas le faire avant le 8 janvier. Les Pays-Bas seront donc le dernier pays de l’UE à entamer la vaccination.

«Naturellement j'aurais souhaité que nous soyons parmi les premiers, mais nous avons fait des choix responsables», a déclaré Hugo de Jonge, le ministre de la Santé. L’exécutif a fait savoir que les personnels soignants seront les premiers vaccinés, même si le conseil scientifique local préconisait d’administrer le vaccin en priorité aux personnes âgées.

Dans le monde, ont peut également citer le Japon, qui ne lancera pas sa campagne avant la fin du mois de février. Relativement épargné par la pandémie comparé à beaucoup d'autres pays, l'archipel subit depuis novembre une forte hausse des contaminations.

Enfin, les Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie, ont entamé leur campagne le 14 décembre dernier, mais ont pris du retard sur leurs prévisions. Au total, un peu plus de 4,2 millions de personnes ont reçu la première dose d'un des deux vaccins autorisés dans le pays (Pfizer et Moderna), alors que le gouvernement Trump avait promis 20 millions de personnes vaccinées avant la fin de l'année 2020.