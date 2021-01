Etats-Unis : qu'est-ce que le 25e amendement, que certains veulent utiliser contre Donald Trump ?

Suite à l’envahissement du Capitole par des manifestants pro-Trump mercredi, plusieurs élus démocrates ont demandé d’invoquer le 25e amendement de la Constitution, dans le but d’écarter du pouvoir l’actuel président. Mais quel est cet amendement ?

Les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre des représentants ont adressé un courrier au vice-président Mike Pence, afin qu’il invoque le texte en question. Pour eux, Donald Trump «est malade mentalement et incapable de gérer et d’accepter les résultats de l’élection 2020».

NEW: I am sending a letter with @RepTedLieu and our colleagues on the House Judiciary Committee, calling on Vice President Pence to invoke the 25th Amendment to remove Donald Trump from office after today’s events. pic.twitter.com/Yw5w7avBDk

— Democrats 2021-Vote Blue Up & Down The Ballot (@DemocratsUp) January 7, 2021