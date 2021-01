Inde : ils vont à la banque avec un cadavre pour obtenir l’argent du mort et l'incinérer

Les voisins d’un homme sans famille de 55 ans, décédé chez lui mardi matin dans l’est de l’Inde, ont dû transporter son cadavre jusqu’à l’agence bancaire locale afin de récupérer son argent et pouvoir l’incinérer.

Lorsqu’ils se sont rendus compte de sa mort, les villageois ont fouillé sa maison, qu’il occupait seul, dans le but de trouver des objets dont la revente aurait permis de financer ses funérailles. Ils ont alors découvert un livret d’épargne, où il était écrit qu’environ 1.300 euros lui appartenaient.

Ils ont alors décidé de prendre le livret et le corps du défunt pour se rendre à la banque, où ils ont attendu ainsi jusqu’à ce que le directeur veuille bien accéder à leur requête et leur donner de quoi payer l’incinération. «C’était inédit, au bout d’une heure, je leur ai donné de l’argent (110 euros) et ils sont finalement repartis avec le corps en direction du lieu de sa crémation», a expliqué ce dernier, à l’AFP.

La situation, particulièrement morbide, a créé la panique dans l’agence, a ajouté le banquier.