Invasion du Capitole : un émeutier licencié après avoir été vu portant son badge d'entreprise lors de l'assaut

Il portait son badge d'entreprise autour du cou, il n'aurait pas dû. Photographié lors de l'invasion du Capitole à Washington mercredi par des militants pro-Trump, un émeutier a été licencié par sa société jeudi.

Sur Facebook, Navistar Direct Marketing, basée dans le Maryland, a expliqué avoir «été informée qu'un homme portant un badge d'entreprise Navistar a été vu à l'intérieur du Capitole américain le 6 janvier 2021 lors de la faille de sécurité». «Après examen des preuves photographiques, l'employé en question a été licencié pour motif valable», a fait savoir la firme marketing.

NEW: A Maryland company has terminated one of its employees after he was apparently captured in a picture during the mob riot in the Capitol yesterday. @wbaltv11 pic.twitter.com/flxRhdmP3P — Tre Ward (@TreWardWBAL) January 7, 2021

L'homme a été photographié à l'intérieur de l'enceinte du Congrès, un drapeau américain à la main et une casquette rouge «Trump - Make America great again» sur la tête. Il se tenait non loin de Q Shaman, adepte de la mouvance complotiste QAnon, qui a attiré l'oeil de tous les médias en raison de son look : coiffe en fourrure avec des cornes, visage peint aux couleurs du drapeau américain et nombreux tatouages sur le corps.

«Bien que nous soutenions le droit de tous les employés à l’exercice pacifique et légal de la liberté d’expression, tout employé démontrant un comportement dangereux qui met en danger la santé et la sécurité d’autrui n’aura plus d’opportunité d’emploi chez Navistar Direct Marketing», a indiqué l'entreprise sur Facebook, ajoutant qu'elle «coopérait avec les autorités».

Un autre homme licencié par sa société

Le FBI et la police de Washington tentent actuellement d'identifier les émeutiers du Capitole. L'agence fédérale et la police locale ont toutes deux lancé des appels à témoins sur les réseaux sociaux pour recueillir des informations sur ces insurgés pro-Trump. Au moins 90 personnes ont été arrêtées, et quatre ont été tuées.

Une autre entreprise, Goosehead Insurance, a également annoncé jeudi avoir licencié l'un de ses employés ayant pris part aux violences. Paul Davis, avocat au sein de la société d'assurance basée au Texas, avait livestreamé sur Instagram sa présence à la manifestation à l'extérieur du Capitole.