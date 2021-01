Joachim Son-Forget suspendu de Twitter après s'être fait passer pour Donald Trump

Une blague qui n'est pas passée. Le député Joachim Son-Forget a vu son compte suspendu après avoir modifié son nom Twitter en le remplaçant par celui... de Donald Trump.

Une initiative intervenue quelques heures après la suppression du compte du président américain, banni définitivement du réseau social «en raison du risque de nouvelles incitations à la violence», comme l'a expliqué Twitter. Connu pour ses nombreux dérapages sur les réseaux sociaux, Joachim Son-Forget a jugé bon de se joindre au débat qui agite les Etats-Unis depuis trois jours, en usurpant l'identité de Donald Trump à des fins humoristiques.

Les internautes ont rapidement remarqué que le compte du député français avait été suspendu.

Le compte Twitter du député Joachim Son Forget a été suspendu suite à la modification de ses infos et photo de profil en « Trump » pic.twitter.com/vNz5o4rCss — Sharnalk (@DalilBoubakeur) January 9, 2021

Le deputé Joachim Son-Forget a été suspendu après s’être fait passer pour Donald Trump. pic.twitter.com/zV1MvLa7oy — MoSWaa (@moswaa) January 9, 2021

le compte de Joachim Son-Forget, député français vient d’être suspendu.



La purge vient de traverser l’Atlantique ! C’est au tour de la France... pic.twitter.com/f5LHlaMAZ3 — Stéphane (@PiastFidra) January 9, 2021

Ce n'est pas la première fois que Joachim Son-Forget s'amuse à usurper l'identité d'un président. En avril dernier, il s'était fait passer pour Emmanuel Macron, avant de plaider un piratage.

Pendant ce temps, dans un univers parallèle, Joachim Son Forget, s'amuse manifestement beaucoup. pic.twitter.com/8Y12YIcibL — Kévin Vercin (@KevinVercin) April 18, 2020

«J’ai enfin pu récupérer le téléphone qui m’avait été subtilisé par mégarde et a mené vraisemblablement à des agissements d’un tiers et momentanés sur Twitter. Désolé pour le dérangement à tous mes amis et anciens compagnons de route de LREM qui ont pu se sentir heurtés», avait-il déclaré.