Les bébés requins naissent plus faibles à cause du réchauffement climatique

En raison du réchauffement climatique, les bébés requins naissent en ayant moins de force, selon une étude publiée ce mardi 12 janvier dans la revue «Scientific Reports».

Avant d’arriver à cette conclusion, les chercheurs américains ont analysé l’évolution de dizaines d'œufs de requins épaulettes, une espèce qui vit dans les eaux peu profondes de la Grande Barrière de Corail, en Australie, en les mettant dans des conditions d'éclosion différentes.

Certains ont été placés dans un aquarium rempli d’eau à 27 degrés et d'autres dans un bac transparent où la température de l'eau était de 31 degrés. Résultat, ils ont constaté que les bébés requins dans l’eau à 31 degrés ont éclos 25 jours plus tôt. Ils sont nés au bout de 100 jours, contre 125 pour ceux dans l’eau à 27 degrés.

«Plus les conditions sont chaudes, plus l’évolution est rapide. Le changement climatique a un impact même sur les bébés requins les plus coriaces», a déclaré Carolyn Wheeler, l’auteur principal de cette étude, relayée par The Guardian.

A l’issue de leurs observations, ils ont également noté que les bébés ayant vu le jour dans des eaux plus chaudes sont plus faibles. «Ils sont ainsi des chasseurs moins efficaces», a précisé Dr Jodie Rummer, co-auteur de l’étude. Or, «les requins sont des prédateurs importants pour l’écosystème.»

Selon Carolyn Wheeler, «les requins pourraient s'adapter génétiquement aux températures plus chaudes», mais cela est «peu probable» car ce sont des animaux qui se reproduisent lentement et qui mettent du temps à atteindre la maturité sexuelle, a-t-elle expliqué. Le risque majeur, selon la spécialiste, c’est que «ces espèces disparaissent complètement de la planète».