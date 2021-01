De «Nègre» à «Hourra» : un fromage rebaptisé grâce au combat d'un militant anti-raciste

Il aura fallu deux décennies pour que les arguments de Stephen Hagan soient entendus. Ce militant s'est battu pour que le nom du fromage australien «Coon», qui peut être traduit par «nègre» en français, soit changé en raison de son caractère raciste. Mercredi 13 janvier, la fromagerie Saputo a annoncé que le fromage était rebaptisé «Hourra» («Cheer» en anglais).

Le nom d'origine, Coon, était à la fois celui d'un employé travaillant pour une fromagerie américaine et une insulte pour les personnes d'origine africaine.

Coon Cheese rebrands in Australia after anti-racism campaign..... how did this take so long? #Disgrace https://t.co/EC1uibvx9u — Jamie Pinder (@nangronginfo) January 13, 2021

Stephen Hagan, écrivain indigène australien, avait rédigé une pétition appelant à renommer ce fromage et adressée aux anciens propriétaires de l'entreprise. Il n'avait pas obtenu gain de cause jusqu'ici.

Depuis, la fromagerie Saputo a revu sa copie après «un examen minutieux et diligent» et dans le but d'être en adéquation avec «les mentalités et perspectives actuelles», plus proches des consommateurs.

«Traiter les gens avec respect et sans discrimination est l'un de nos principes de base et il est impératif que nous continuions à le respecter dans tout ce que nous faisons», a développé Lino Saputo, le PDG, dans un communiqué. Le document précise également que le «Hourra» sera disponible dans les supermarchés australiens à compter de juillet.

Les mouvements anti-racistes qui ont traversés le monde ces derniers mois ont conduit plusieurs marques à une démarche semblable. Il y a deux mois, Nestlé a par exemple décidé de rebaptiser les bonbons «Peaux rouges» et «Chicos», considérant que ces noms ne correspondaient plus aux valeurs de l'entreprise.