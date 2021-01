Russie : Un cirque mis en cause après avoir habillé un singe en uniforme nazi

Un spectacle de Noël qui ne passe pas. Une enquête a été ouverte par la justice russe contre un cirque, accusé d’avoir déguisé un singe avec un uniforme d’officier nazi pour une représentation de fin d’année. Deux chèvres ont aussi été recouvertes de couvertures avec des croix gammées.

Cette enquête fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et vidéos montrant ces animaux portant des symboles nazis, lors d’un spectacle organisé dans la région Oudmourtie, dans l’Oural, par la branche locale de l’Église orthodoxe.

Dans un communiqué, l’Eglise d’Ijevk, la capitale de la région, affirme que ces costumes ont été utilisés dans le spectacle de Noël pour parler de la défaite de l’Allemagne en Russie, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942. «Une caractéristique particulière de l'art du cirque est le divertissement et il n'y a rien de surprenant au fait que les images utilisées ont un sens ironique et parfois grotesque», se justifie-t-elle. La direction du cirque affirme aussi à la BBC que les images sont «sorties de leur contexte».

Le cirque et l’Église orthodoxe se défendent d’avoir enfreint la loi russe, car ce spectacle désignait, selon eux, «un symbole non seulement de la victoire sur le fascisme, mais aussi de la réprobation et de la condamnation mondiale des idéaux de l’Allemagne nazie»

En Russie, pendant de nombreuses années, la représentation des symboles nazis était totalement interdite, sous peine d’être traduit en justice pour «extrémisme» ou «incitation à la haine». Depuis février 2020, cette législation a été assouplie, et la loi autorise désormais la représentation de symbole nazis dans des documentaires ou livres, à condition qu’ils ne participent pas à la promotion de l’idéologie nazie.