L'émotion de Joe Biden avant de partir pour Washington

Les larmes lui sont montées. Joe Biden s'exprimait ce 19 janvier depuis Wilmington, dans le Delaware, où il a élu domicile depuis de longues décennies. Il saisissait l'occasion de dire au revoir aux électeurs qui lui ont permis d'être sénateur six mandats consécutifs à la veille de son investiture à Washington.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le moment s'est rapidement chargé d'émotion. Alors qu'il blaguait sur sa propension à citer des poètes irlandais dans ses discours et ses prises de parole, il en a profité pour raconter une phrase pronconcée par l'un d'entre eux, James Joyce. «Il aurait dit à un ami que quand son temps serait venu de mourir : "Dublin sera gravé dans mon coeur"», raconte le démocrate.

President-elect Biden chokes up while delivering a farewell address to Delaware before traveling to Washington for his inauguration: "When I die, Delaware will be written on my heart" https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/BPNeXxaRel

— CBS News (@CBSNews) January 19, 2021