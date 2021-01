Tout savoir sur Tom Brady : quarterback mythique des Buccaneers de Tampa Bay

Alors que la 55e édition du Super Bowl s'apprête à être jouée le 7 février prochain, les yeux des Américains sont rivés sur la star Tom Brady. Ou plutôt sur la main du quarterback des Buccaneers de Tampa Bay.

En mars dernier, Tom Brady mettait fin à son aventure chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Une histoire longue de 20 ans couronnée de succès où il s'est forgé l'un des plus beaux palmarès de la NFL : Quadruple MVP du Super Bowl, triple MVP de la saison régulière et six victoires au Super Bowl (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018).

Dimanche, il s'est qualifié avec sa nouvelle équipe, les Tampa Bay Buccaneers, pour le Super Bowl 2021, qu'ils tenteront de remporter dans leur stade. Le quaterback est en quête d'un 7e sacre en dix finales. La franchise floridienne brigue, elle, un 2e trophée Vince Lombardi après sa victoire en 2002. Les Buccaneers seront opposés aux Chiefs de Kansas City, champions en titre.

A 43 ans, Tom Brady pourrait devenir le deuxième quarterback de l'histoire à mener deux différentes franchises au titre, après Peyton Manning champion avec Indianapolis (2007) puis Denver (2016).

Cinq fois vainqueur du Super Bowl

Né à San Mateo au sud de San Francisco (Californie), Tom Brady n'était pourtant pas destiné à devenir la superstar de la ligue de football américain.

Les recruteurs de l'époque étaient mitigés quant à son potentiel. Néanmoins, il est choisi en 199e position par les New England Patriots à la draft 200 de la NFL, le championnat de football américain. Et ce même avec des appréciations et des résultats médiocres. Son rapport mentionnait : «manque de mobilité, ne sait pas échapper à la pression, ne possède pas un bras puissant et ne peut pas jouer dans beaucoup de systèmes différents». D'ailleurs, il enregistre le pire temps lors d'une épreuve chronométrée (5,28 secondes sur 37 mètres). Mais la malchance du quarterback titulaire Drew Bledsoe, blessé gravement en 2002, oblige l'entraîneur à lancer sur le terrain Tom Brady.

Depuis, Tom Brady est devenu le quarterback le plus titré de la NFL, devant les emblématiques Terry Bradshaw et Joe Montana. Il est également le joueur ayant remporté le plus de rencontres de play-offs et de Super Bowls.

Un champion contesté

Tout semble lui réussir. Et même du côté de sa vie privée. Tom Brady est marié depuis 2009 à la célèbre mannequin brésilienne Gisèle Bundchen. De quoi susciter de nombreuses jalousies.

Lors de la saison 2014, son équipe de football est accusée d'avoir sous-gonflé leurs ballons en phase offensive lors de la demi-finale des play-off face aux Colts d'Indianapolis. Cette tactique aurait facilité le travail du quarterback en lui améliorant la prise sur le ballon. D'ailleurs, Tom Brady réalisera trois passes jugées décisives, puisqu'elles mèneront à un touchdown. Niant les accusations, il sera néanmoins suspendu lors des quatre premiers matchs de la saison 2015. Dans les médias, l'affaire du «deflategate» a eu un important retentissement car au cours de l'enquête, Tom Brady a été vivement critiqué pour son comportement. Il a été accusé d'avoir détruit un téléphone portable pouvant contenir des informations compromettantes.

Et son attitude défraie régulièrement la chronique. Sa relation amicale avec l'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump - un fidèle supporter des Patriots -, lui vaut quelques critiques dans la presse, même s'il s'en défend. « Ce n'est pas parce que vous connaissez quelqu'un que cela veut dire que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit ou ce qu'il fait», a-t-il déclaré à la radio américaine WEEI.com.

Il n'aime pas la critique

En 2018, à quelques jours de la grande finale, le quarterback n'avait pas aimé la remarque d'un présentateur radio sur sa fille de 5 ans. Interrogé au sujet de la série documentaire lui étant consacré «Tom VS Time», l'animateur de la chaîne WEEI a qualifié la petite-fille de «petite emmerdeuse ennuyante».

Furieux, le porteur du maillot 12 lui avait alors répondu : «pendant plusieurs années, j'ai essayé de me présenter à votre émission et d'être respectueux à votre égard. J'ai toujours tenté de faire du bon travail pour vous et c'est décevant d'entendre cela. Ma fille et tous les autres enfants ne méritent certainement pas cela». Sur ces mots, Tom Brady a mis fin à l'entrevue téléphonique et l'animateur a été suspendu par son employeur.

La retraite ?... Pas tout de suite

Tom Brady est aujourd'hui âgé de 43 ans. Pense-t-il à prendre sa retraite ? Pas du tout. En 2018, il s'offusquait déjà que l'on puisse lui poser la question. «Pourquoi tout le monde veut à ce point que je prenne ma retraite», s'était-il étonné en conférence de presse. «Je ne comprends pas. Je m'amuse. Je sais que je suis un peu plus vieux que la plupart des gars, mais je prends vraiment du plaisir», avait-il répondu aux journalistes.