Tom Brady : âge, salaire, Super Bowl… Les chiffres fous de la star de la NFL

Tom Brady va disputer un nouveau Super Bowl après la victoire, dimanche, des Tampa Bay Buccaneers contre les Green Bay Packers (31-26). Retour sur les chiffres incroyables de la star de la NFL.

10e Super Bowl

La légende du football américain, qui avait quitté en mars 2020 les New England Patriots après 20 ans d’exploits et de records, va donc disputer son 10e Super Bowl le 7 février prochain contre Kansas City.

43 ans

Âgée de 43 ans, Brady a commencé sa carrière avec New England en 2001. Il avait été drafté l'année précédente en 6e position.

7e titre ?

En cas de succès contre la franchise de Patrick Mahomes (25 ans), considéré comme son successeur et grande star des années à venir en NFL, Tom Brady décrochera son 7e titre.

Vainqueur avec 2 franchises ?

Si 7e titre il y a, Tom Brady deviendrait le 2e quaterback de l’histoire à emmener 2 franchises au titre (New England Patriots et Tampa Bay Buccaneers). Le premier était Peyton Manning avec Indianapolis et Denver.

4 fois MVP

Tom Brady possède un autre record. Il a été élu MVP du Super Bowl a 4 reprises lors de ses 6 titres.