Coronavirus : l'Allemagne envisage de fermer son espace aérien aux vols internationaux

Berlin n'exclut aucune option pour lutter contre le coronavirus. Afin de ralentir la progression de la pandémie, le gouvernement allemand envisage de fermer son espace aérien aux vols en provenance de l'international, a annoncé ce mardi le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer.

«Le danger que représente les nombreuses mutations du virus nous force a considérer des mesures drastiques, a expliqué ce dernier au média Bild. Cela inclut des contrôles significativement plus stricts aux frontières, spécialement à celles avec des zones à risque, mais également réduire les voyages aériens vers l'Allemagne à quasiment zéro, comme ce que fait déja Israël.»

Selon Bild, la chancelière Angela Merkel serait favorable à une telle mesure, malgré les réticenses des organisations représentant le secteur touristique, déja quasi à l'arrêt.

Actuellement, les voyageurs arrivant en Allemagne doivent fournir un test négatif récent.

Comme partout, la propagation des variants sud-africains et anglais inquiète les autorités. Le premier cas de souche anglaise dans le pays avait été détecté sur une femme arrivée à l'aéroport de Francfort le 20 décebre dernier.

Si l'Allemagne avait plutot bien géré la première vague de coronavirus, elle avait été plus sévèrement frappée par la deuxième.

De nouvelles restrictions avaint ainsi été mises en place dès le mois de novembre, avec la fermeture des bars, restaurants et lieux culturels. En décembre, ce sont les écoles et les commerces non-essentiels qui avaient été fermés. Ces mesures ne seront pas levées avant mi-février, et seront probablement prolongées au delà.

